МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

"За последний месяц в Сирийской Арабской Республике произошли коренные изменения. Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГИЛ* в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", — сказал он.

Рудской подчеркнул, что всего от боевиков освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

По его словам, в районе Акербата удалось окружить крупную группировку боевиков, скоро город будет освобожден. Также сирийские войска овладели стратегически важным населенным пунктом Эс-Сухне и без остановок развивают наступление на Дейр-эз-Зор. Плацдарм вокруг этого города — последний оплот террористов в стране.

"Именно сюда стягиваются оставшиеся у них силы. По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ* из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил", — добавил Рудской.

Он отметил, что с деблокированием Дейр-эз-Зора завершится разгром основных сил террористов "Исламского государства"* в Сирии.

По словам генерала, российские ВКС в августе выполнили 990 боевых вылетов. По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и до 800 боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в России

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