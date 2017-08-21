МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кадры уничтожения российскими ВКС колонны боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, направлявшейся в район города Дейр эз-Зор, опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что авиация ВКС ликвидировала более 20 автомобилей с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехнику, включая танки. Как сообщили в Минобороны, выдавливаемые сирийскими войсками и ВКС с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс террористы ИГ* пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр эз-Зор.

В Минобороны подчеркнули, что разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зора станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор, блокированный боевиками ИГ*, ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.