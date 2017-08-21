ВКС уничтожили колонну боевиков ИГ*, направлявшуюся в район Дейр эз-Зора

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВКС РФ уничтожили колонну боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, направлявшуюся в район сирийского города Дейр эз-Зор, говорится в сообщении Минобороны России.

"Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГ*, направлявшуюся в район города Дейр эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии", — отмечается в сообщении.

По информации российского военного ведомства, авиация ВКС России уничтожила более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехнику, включая танки.

"Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами", — заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, выдавливаемые сирийскими войсками и ВКС России с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс террористы ИГ* в течение августа пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр эз-Зор.

"Разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республики", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал сирийский Дейр-эз-Зор, блокированный террористами ИГ, ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

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