Асад назвал Турцию "гарантом террористов, а не мирного процесса в Сирии"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад назвал Турцию "гарантом не мирного процесса в Сирии, а террористов", которых, по его словам, она продолжает поддерживать.

Турция наряду с Россией и Ираном участвует в переговорах по Сирии в Астане как гарант перемирия.

"Мы не считаем Турцию гарантом и партнером в мирном процессе… Она гарант, но гарант террористов", — заявил сирийский президент на съезде дипломатов, который транслировало сирийское телевидение.

По словам Асада, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден подключиться к мирному процессу в Астане из-за того, что террористы терпят поражение, и через этот процесс турецкие власти пытаются защитить боевиков.

"Были помехи нескольким раундам (переговоров. — Прим. ред.) с целью защиты террористов", — отметил Асад.