Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие

ДАМАСК, 20 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате обстрела террористами международной выставки в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
"Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", — сообщил источник.
По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.
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