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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская армия и "Хезболлах" отбили у ИГ* часть приграничных территорий

11:1020.08.2017
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© AFP 2017 / Youssef KarwashanСолдаты сирийской армии в исторической части Алеппо. Сентябрь 2016Солдаты сирийской армии в исторической части Алеппо. Сентябрь 2016
© AFP 2017 / Youssef Karwashan

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вместе с бойцами движения "Хезболлах" перешли в наступление на позиции боевиков "Исламского государства"*. Планируется зачистить от террористов 120 квадратных километров территории на границе Сирии с Ливаном.

Ливано-сирийская граница. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана

Атака в трех направлениях

Как сообщил РИА Новости источник в организации "Хезболлах", за первый день операции удалось освободить 87 квадратных километров от захваченной боевиками площади, масштаб которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна (на границе с Ливаном).

Наступление шло одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии, добавил собеседник агентства. В ходе операции были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя. Также взяты под контроль три пограничных контрольно-пропускных пункта — Замарани, Абу-Хдейдж и Загхер Али.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как при Каддафи: что Москва может получить в Ливии
Эта операция проходит под названием "Если вы вернетесь, то мы вернемся". Ранее командование ливанской армии заявило о начале операции "Рассвет горных районов", задача которой — ликвидация ИГ* в Раас-Баалбек и Аль-Каа, а также закрепление армии на ливано-сирийской границе.

Ранее сообщалось, что ливанские военные не координируют боевые действия с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией, которые также объявляли о начале совместной наступательной операции.

"Либо сдаваться, либо умирать"

Боевые действия собирается вести и иракская армия. Как сообщил в воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, "все позиции армии направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения".

Курдский мужчина воюет против ИГ близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Битва за каждый метр: иракские курды обещают отвоевать у ИГ* Эль-Хавиджу

"ИГ* остается либо сдаваться, либо умирать", — сказал премьер в телевизионном обращении.

Власти Ирака 15 августа объявили о начале авиаударов по позициям террористов в Талль-Афаре. Город, расположенный в 50 километрах к западу от Мосула, остается последним серьезным оплотом боевиков ИГ* на границе с Сирией. Там в основном живут иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

Легче, чем в Мосуле

Об освобождении Мосула иракские власти заявили 10 июля. Операция по зачистке города от боевиков продолжалась с октября 2016 года. Силовики рассчитывают, что операция в Талль-Афаре потребует меньше усилий, чем освобождение самопровозглашенной столицы ИГ*.

"Битва будет проще по сравнению с битвой за Мосул. Боевой дух элементов ИГ* в Талль-Афаре в упадке после освобождения Мосула. <…> Она также будет простой, потому что наши силы стали намного способнее и опытнее в определении тактики противника", — заявил пресс-атташе сил быстрого реагирования иракского МВД подполковник Абдель-Амир аль-Мухаммедауи.

В Мосуле боевики сражались ожесточеннее, и театр военных действий там был больше, добавил спикер в подтверждение своих слов. Иракские военные предполагают, что операция займет "не более двух недель". По оценкам военных, в Талль-Афаре могут находиться около тысячи боевиков, в том числе те, кому удалось бежать из Мосула.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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