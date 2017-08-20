Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие – четыре? сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Хама – 4, Алеппо – 1, Латакия – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2202. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не менялось и равно 229.

* Запрещенная в России террористическая организация

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