Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, российские представители в комиссии по перемирию зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие – четыре? сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2202. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не менялось и равно 229.