Дамаск и "Хезболлах" отбили у ИГ* территории близ границы с Ливаном

БЕЙРУТ, 20 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии совместно с бойцами ливанского движения "Хезболлах" освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 87 квадратных километров территории на границе, сообщил РИА Новости источник в организации "Хезболлах".

"Сирийская армия и бойцы "Хезболлах" за первый день операции "Если вы вернетесь, то мы вернемся" освободили 87 квадратных километров от общей захваченной ИГ* площади, масштаб которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна (на границе с Ливаном)", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, наступление началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.

Также были взяты под контроль три пограничных КПП — Замарани, Абу-Хдейж и Загхер Али.

Ранее ливанская армия объявила о начале военной операции против ИГ на своих пограничных территориях без координации с "Хезболлах" и сирийской армией. За сутки операции было зачищено от ИГ 30 квадратных километров из 120 захваченных.

* Запрещенная в России террористическая организация

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