В Латакии прогремел взрыв, сообщил источник

ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. Граната взорвалась в сирийском городе Латакия: погибли два человека, один ранен, это не является терактом, сообщил РИА Новости источник в сирийской службе безопасности.

Ранее ряд СМИ написал о взрыве заминированной машины и возможной террористической атаке в Латакии в субботу.

"Заминированная машина не взрывалась в Латакии. Сработала граната у одного из граждан (в районе Дахия). Погиб он и еще один человек. Один гражданин получил ранения", — рассказал собеседник агентства.

Так как в стране продолжается конфликт и нередко происходят похищения, люди в целях самообороны носят с собой оружие, включая ручные гранаты, опасаясь за собственную жизнь и жизнь своих близких.

На прошлой неделе в городе Баньяс провинции Тартус произошел подобный случай. Тогда погиб владелец гранаты.

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