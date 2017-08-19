Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана

ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* начали сдаваться небольшими группами в Сирии на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости источник в ливанском движении "Хезболлах".

"Боевики ИГ* начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хезболлах", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие.

Ранее сообщалось, что "Хезболлах" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Ливаном территорий Сирии.

Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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