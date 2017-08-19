Минобороны опубликовало видео с церемонии награждения сирийского генерала

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео вручения наградного оружия сирийскому генералу.

Начальник генштаба Валерий Герасимов вручил подарок Сухелу Хасану во время посещения российской авиабазы Хмеймим.

Решение о награждении было принято министром обороны Сергеем Шойгу за операцию по высадке десанта в тыл террористов ИГ* в районе Дэйр-эз-Зора.

В ночь на 12 августа сирийские военные высадили тактический десант в тылу боевиков, захватив населенный пункт Эль-Кдер. В подготовке и управлении операцией принимали участие российские военные советники, но самой операцией руководил генерал Хасан.

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