В Сирии за сутки 14 населенных пунктов присоединились к перемирию

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За сутки в Сирии подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня с 14 населенными пунктами, сообщает Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 14 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Мазиука, Гейталь, Аль-Бейдар, Аль-Харанж, Ум Габар, Аль-Эйс, Майзалия, Айша, Аль-Хызая, Аху Хасан, Расм Асур провинции Алеппо, Аль-Садия, Маккабис провинции Хама, Батрун провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2202", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ в субботу.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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