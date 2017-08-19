МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил сирийского генерала на авиабазе Хмеймим за операцию по высадке десанта в тыл террористов "Исламского государства"* (ИГ*) в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в САР начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что генерал армии Валерий Герасимов вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо Министра обороны РФ и наградное холодное оружие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Минобороны РФ Совместная спецоперация российских и сирийских военных по штурму Эль-Кдера

"За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость", — отметил генерал армии Валерий Герасимов, чьи слова приводит ведомство.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирии в ночь на 12 августа провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, захватив населенный пункт Эль-Кдер. Также сообщалось, что российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористическая организация, запрещенная в России.