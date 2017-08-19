Ливан объявил о начале наступления против ИГ* на границе с Сирией

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Армия Ливана объявила о начале наступления против террористической организации "Исламское государство"* на границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности.

По данным источника агентства, ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ* вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Он отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.

Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов. По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*. Ливанское правительство во вторник одобрило рекомендации по подготовке военной операции и заявило, что несет ответственность за освобождение Ливана от террора.

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