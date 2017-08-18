ВКС России помогли сирийской армии уничтожить террористов в провинции Хама

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем официальном канале на Youtube видео уничтожения российскими ВКС авто- и бронетехники боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе сирийского города Акербат в провинции Хама.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки боевиков ИГ* в районе Акербата. Для бегства из окружения террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-Эз-Зор, который для ИГ* после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.

Чтобы не дать боевикам бежать, авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляет и уничтожает бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов, говорится в описании к видеозаписи.

Боевики теряют территорию

При этом более 160 объектов боевиков были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов, зафиксированы свыше 120 вылетов беспилотников на разведку.

За последние несколько дней штурмовые отряды сирийских войск совместно с ВКС России установили полный контроль над рядом расположенных напротив друг друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Перейти в фотобанк Российские военные доставили 30 тонн гумпомощи в "Восточную Гуту" Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в этой стране. После этого Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. Как сообщил 11 августа министр обороны Сергей Шойгу, сирийская армия при поддержке ВКС освободила значительную территорию: за два месяца она увеличилась в 2,5 раза.

Всего за последнюю неделю ВКС уничтожили более 730 объектов международных террористических группировок в Сирии. Согласно инфографике, которую в пятницу опубликовал сайт российского министерства обороны, самолеты ВКС за этот период совершили более 290 боевых вылетов в Сирии.

* "Исламское государство" (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России

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