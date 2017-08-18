Минобороны опубликовало видео ударов по позициям ИГ* в сирийском Акербате

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало в пятницу на своем официальном канале на Youtube видео с четырьмя эпизодами уничтожения российскими Воздушно-космическими силами авто- и бронетехники боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в районе сирийского города Акербат (провинция Хама).

На ролике видно, как высокоточными авиаударами уничтожается танк, два грузовика и "джихад-мобиль" экстремистов.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки боевиков ИГ* в районе Акербата. Для бегства из окружения террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-Эз-Зор, который для ИГ* после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии.

"В целях пресечения бегства боевиков ИГИЛ* из окружения в Дейр-Эз-Зор авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов", — говорится в описании к видеозаписи.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>