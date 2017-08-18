ВКС за неделю уничтожили более 730 объектов террористов в Сирии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы России за неделю уничтожили более 730 объектов международных террористических группировок в Сирии, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского министерства обороны в пятницу.

Согласно инфографике, самолеты российских ВКС за минувшую неделю совершили более 290 боевых вылетов в Сирии.

При этом более 160 объектов боевиков были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов, зафиксированы свыше 120 вылетов беспилотников на разведку.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

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