Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

ООН, 17 авг — РИА Новости. Сирия призвала Совбез ООН распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям.
По словам постпреда Башара Джаафари, своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".
Он напомнил, что коалиция признала ответственность за гибель и ранения тысяч сирийских детей, женщин и пожилых людей. Джаафари также сослался на резолюции Совета Безопасности, запрещающие нападать на "гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".
Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском. В начале августа коалиция признала, что с начала операции против группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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