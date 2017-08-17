Минобороны предложило создать в Сирии местные комитеты примирения

ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии предлагает создать в зонах деэскалации местные комитеты примирения, состоящие из представителей правительства и вооруженной оппозиции.

Об этом заявил в четверг в ходе обращения к сирийцам по телевидению заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Предлагаем в этих районах (в зонах деэскалации) создать также комитеты местного примирения, в состав которых вместе с представителями населенных пунктов и сирийского правительства войдут и пользующиеся доверием авторитетные лидеры оппозиции", — сказал Кураленко.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.