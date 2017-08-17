Российский генерал впервые обратился к сирийцам по телевидению

ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии впервые за время работы центра обратился к сирийскому народу с речью, в которой призвал местное население вместе противостоять террористам, передает корреспондент РИА Новости.

Выступление заместителя командующего группировкой войск ВС РФ в САР по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанта Сергея Кураленко прошло в четверг в Латакии на базе основного государственного канала Сирии.

"Обращаюсь ко всем сирийцам, желающим освободить свою страну от террористов, восстановить мир и согласие в своей стране. Только ваши совместные усилия позволят остановить братоубийственную войну и вернуть в многострадальную Сирию долгожданный мир", — сказал Кураленко.

По его словам, из-за бесчинств боевиков оказались разрушены промышленная и социальная инфраструктуры, нанесен невосполнимый ущерб памятникам мирового культурного наследия, а миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Россия всегда поддерживала Сирию, поэтому Российская Федерация откликнулась на просьбу САР оказать помощь в уничтожении вторгшихся в страну международных террористов", — добавил Кураленко.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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