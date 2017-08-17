Жертвами авиаудара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали трое детей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шесть человек, включая трех детей, стали жертвами удара международной коалиции во главе с США в сирийской восточной провинции Дейр-эз-Зор, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.ИГ*.
"Коалиция… на протяжении двух дней вела бомбардировку домов граждан в населенных пунктах и деревнях Аль-Джаля, Ат-Таяна, Аз-Забари, Букрус и Сабихан на востоке провинции", — сообщили источники в провинции Дейр-эз-Зор.
По их данным, кроме человеческих потерь, удары привели к разрушению частных домов и инфраструктуры в районе.
Как отмечает SANA, в среду жертвами аналогичных ударов в Ракке — главном оплоте ИГ* — стали не менее 17 человек, включая детей и женщин, а десятки получили ранения.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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