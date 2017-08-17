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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия призвала проверить сообщения о поставках химоружия из США в Сирию

11:3817.08.2017
(обновлено: 11:45 17.08.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фотоВасилий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал проверить информацию о поставках Великобританией и США химического оружия террористическим группировкам, воюющим на территории Сирии.

Дипломат подчеркнул, что если данные подтвердятся, это будет нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

Обвинения в адрес Вашингтона и Лондона.

Ранее замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, найденные на складах боевиков ИГ* в Алеппо и Дамаске, были произведены американскими и британскими компаниями Federal Laboratories, NonLethal Technologies и Cherming Defence UK.
По его словам, спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия обвинила США и Британию в поставках отравляющих веществ террористам

Министр напомнил, что пятая статья Конвенции о запрещении химического оружия не разрешает применять подобные средства для ведения войны. По его словам, это значит, что Вашингтон и Лондон нарушают закон и "оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии".

На это заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества — за гранью понимания", — написала она в Facebook.

Реакция Запада

В свою очередь, представители компаний опровергли причастность к поставкам боеприпасов в Сирию. Представители NonLethal Technologies и Chemring Defence UK сообщили РИА Новости, что вообще не производят боевые отравляющие вещества.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН изучает сообщения о поставке Британией и США химоружия боевикам в Сирии

Отвергли какие-либо обвинения как в МИД Великобритании, так и в Пентагоне. По словам представителей ведомств, они никогда не поставляли химические боеприпасы ни одной из сторон конфликта в арабской республике.

В ООН сообщили, что готовы изучить любые заявления о применении химических веществ, однако пока никаких заявлений на этой счет им не поступало.

Применение химического оружия в Сирии

Международная коалиция во главе с США не раз сообщала о случаях применения в Сирии химического оружия и каждый раз обвиняла в атаке официальные власти республики.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
В Дамаске рассказали, почему считают химатаку в Хан-Шейхуне постановочной

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и возложила ответственность за случившееся на правительственные войска.

Дамаск, в свою очередь, всякий раз заявлял, что весь химический арсенал был вывезен их страны под контролем ОЗХО, поэтому его никак не могли применить ни против террористов, ни тем более против мирных граждан.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Запрещенная в России террористическая организация.

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