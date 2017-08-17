Россия призвала проверить данные о поставках Западом химоружия в Сирию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить сведения о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирию.
По словам российского дипломата, если данные будут подтверждены, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия.
В среду состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по химическому разоружению САР. Как отметил российский постпред, на встрече не обсуждались сведения о возможных поставках химвеществ США и Британией в Сирию.
Отвечая на вопрос о том, является ли это нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что "конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого". Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть "в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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