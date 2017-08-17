Россия призвала проверить данные о поставках Западом химоружия в Сирию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо проверить сведения о поставках США и Великобританией запрещенных отравляющих средств в Сирию.

Ранее замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад сообщил, что отравляющие вещества, обнаруженные в оставленных террористами складах оружия в восточном Дамаске и Алеппо, были произведены американскими и британскими фирмами. Однако представители компаний уже опровергли обвинения в свой адрес.

По словам российского дипломата, если данные будут подтверждены, то это означает нарушение Конвенции о запрещении химоружия.

В среду состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по химическому разоружению САР. Как отметил российский постпред, на встрече не обсуждались сведения о возможных поставках химвеществ США и Британией в Сирию.

Отвечая на вопрос о том, является ли это нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, Небензя заявил, что "конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого". Российский дипломат также отметил, что проверка этих данных может быть "в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".

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Информацию о поставках прокомментировали также в Пентагоне. В министерстве обороны США отметили, что Вашингтон оказывает содействие лишь тем проверенным группировкам, борющимся с ИГ*. При этом, как заметили американские военные, "в эту помощь ни сейчас, ни когда-либо не входили химические вещества", о которых заявляла сирийская сторона.