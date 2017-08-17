ООН, 17 авг — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости проверить информацию о поставках Великобританией и США отравляющих веществ боевикам в Сирии.

По его словам, в случае подтверждения этих данных, это будет нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

В среду Совет Безопасности ООН провел заседание по химическому разоружению Сирии. Как отметил Небензя, на встрече не обсуждалась информация о возможных поставках химических веществ США и Великобритании в Сирию.

Отвечая на вопрос о том, являются ли такие действия нарушением конвенции о запрещении химического оружия, он сказал, что "конечно, но мы нужны увидеть подтверждение этого". Постпред РФ также не исключил, что проверка этой информации может быть "в полномочиях совместного механизма расследования (СМР)".

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и в восточном Дамаске, были произведены компаниями из США и Великобритании. Представители компаний уже опровергли свою причастность к поставкам боеприпасов в Сирию.

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