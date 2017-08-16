В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы семь случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксированы четыре нарушения в провинциях: Дамаск — три, Идлиб — одно", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По информации Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарных акции: в населенный пункт Хатын провинции Алеппо местному населению доставлено 1,9 тонны продуктов; в населенный пункт Дейр-Баальба провинции Хомс — 2,7 тонны продуктов, а в населенный пункт Мухайям Эль-Вафедин провинции Дамаск — 2,3 тонны продуктов. Отмечается, что всего гуманитарную помощь получили 1150 человек. Кроме того, в ходе гуманитарных акций за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 568 гражданам.

Кроме того, отмечается, что гуманитарная акция была проведена по линии ООН: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.