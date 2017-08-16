В Сирии за сутки подписаны 16 соглашений о присоединении к перемирию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. За сутки в Сирии подписаны 16 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Хомс, Идлиб и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 16 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Макталь-Эз-Зейди, Умм-Эль-Карамель, Буведаль-Эль-Кбира, Буведа-Эс-Сагира, Нимания, Бреда, Телль-Алуш, Кафер Хадад, Зьяра, Басратун, Аль Салюм, Шейх Слиман, Блянта и Аль Хатба провинции Алеппо; Талафех и Рамиля провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2184", — говорится в документе.

Продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, согласившихся выполнять условия прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

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