ДАМАСК, 15 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолет ВВС Сирии разбился в провинции Сувейда, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Военный самолет потерпел крушение к востоку от Сувейда. Причины падения выясняются",— сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что инцидент произошел во вторник на границе с Иорданией, на востоке провинции Эс-Сувейда. Согласно заявлению лидера одной из группировок, связанных с так называемой "Свободной сирийской армией", истребитель МиГ был сбит из зенитных орудий.

Пилот, по данным агентства, попал в плен, о его состоянии не сообщается. Другие подробности происшествия не приводятся.

В минувший четверг сирийская армия восстановила контроль над пропускными пунктами и пограничными постами в провинции Эс-Сувейда. Сообщалось, что правительственные войска обезопасили не менее 30 километров вдоль границы с Иорданией.

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