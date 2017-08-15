Террористы обстреляли квартал Аль-Акрамия в Алеппо

БЕЙРУТ, 15 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вооруженные бандформирования во вторник обстреляли ракетами квартал Аль-Акрамия в городе Алеппо на севере Сирии, четверо мирных жителей погибли, сообщил РИА Новости глава полиции Алеппо бригадный генерал Исам Аш-Шилли.

По словам собеседника, еще девять гражданских получили ранения. Принадлежность террористов к конкретной радикальной группировке при этом не уточняется.

"Нарушив перемирие, вооруженные группировки, которые находятся на западе города Алеппо, обстреляли ракетами жилой квартал Аль-Акрамия, в результате чего погибли четыре человека, включая маленького ребенка, еще девять получили ранения", — сказал Аш-Шилли.

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