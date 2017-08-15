Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы семь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Алеппо – два, Эль-Кунейтра – один, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять нарушений в провинциях: Идлиб – два, Дамаск – три", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*

В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2168. Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Добавляется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Российскими военными медиками медицинская помощь оказана 79 людям.

Уточняется, что по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа на 18 автомобилях доставлен гуманитарный груз ООН (продукты питания), в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 тонна.

*Террористическая организация, запрещена в России

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