Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*
В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2168. Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Российскими военными медиками медицинская помощь оказана 79 людям.
Уточняется, что по линии ООН проведены две гуманитарные акции: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа на 18 автомобилях доставлен гуманитарный груз ООН (продукты питания), в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 21 тонна.
*Террористическая организация, запрещена в России
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