Минобороны опубликовало видео десантной операции в Сирии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения от террористов ИГ* населенного пункта Эль-Кдер.

На кадрах видно, как российские вертолеты корректируют огонь сирийской реактивной артиллерии и сами поражают технику и позиции террористов.

Операция прошла в ночь на 12 августа в провинции Ракка на расстоянии порядка 120 километров от города Дейр эз-Зор. Сирийские десантники под руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.

"Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь", — отметили в минобороны. В результате операции под контроль правительственных сил перешло почти 60 квадратных километров территории, три населенных пункта и два нефтяных месторождения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.