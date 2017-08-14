Сирийские войска в ходе операции в тылу ИГ* овладели Эль-Кдером без потерь

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) огня позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь, сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что десант высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер в провинции Ракка, расположенных в 20 километрах от линии фронта. Согласно релизу, после мощных огневых ударов высадившийся десант, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер, захватил господствующую высоту и начал штурм населенного пункта.

"В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ* огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили из данного района". В результате под контроль сирийской армии перешло общей сложностью около 60 квадратных километров, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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