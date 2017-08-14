ВС Сирии провели виртуозную операцию по высадке десанта в тылу боевиков ИГ*

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Сирии в ночь на 12 августа провели виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), захватив населенный пункт Эль-Кдер, сообщает Минобороны РФ.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что отряд сирийской армии успешно десантировался в ночь на субботу в тыл боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) на границе провинций Хомс и Ракка. Источник сообщал, что в ходе спецоперации освобождены несколько поселений.

"В ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против террористической группировки ИГИЛ* на территории Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населенного пункта Эль-Кдер (около 120 километров западнее города Дейр эз-Зор)", — говорится в сообщении.

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