Российские военные помогли сирийской армии провести уникальную операцию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков "Исламского государства"*, сообщили в Минобороны.
В ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ* в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.
Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.
Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль сирийской армии перешли в общей сложности около шестидесяти квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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