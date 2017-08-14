В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — один, Алеппо — четыре. Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинциях: Идлиб — одно, Дамаск — два", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил.

Сообщается также, что в течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Дусария, Рамзун, Эль-Узния провинции Хама. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2168.

Как отмечается, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 228.

*Террористическая организация, запрещенная в России.