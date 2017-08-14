В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводил.
Как отмечается, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось и составляет 228.
*Террористическая организация, запрещенная в России.