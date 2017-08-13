Сирийская армия при поддержке ВКС полностью освободила Ас-Сухне от ИГ*

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Сирийская армия и ополчение при поддержке российских ВКС в воскресенье полностью освободили от террористов "Исламского государства"* город Ас-Сухне на востоке провинции Хомс, сообщили в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, город освободили около семи утра. В результате упорных боев сирийские подразделения освободили от террористов центральную и южную части Ас-Сухне, установив полный контроль над городом.

Освобождение Ас-Сухне открывает правительственным силам возможности для наступления на Дейр-эз-Зор, который уже более трех лет боевики держат в осаде, отмечает военное ведомство.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится фактически на осадном положении. Гарнизон правительственных войск контролирует около половины города. Террористы ИГ* блокировали все дороги, так что снабжение военные и мирные жители могут получать только по воздуху. C января боевики усилили атаки на жилые кварталы Дейр-эз-Зора и военный аэродром.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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