Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 2, Алеппо – 7, Эль-Кунейтра – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 3 нарушения в провинциях: Хомс – 1, Дамаск – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ в воскресенье.

Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Российские военные медики за сутки оказали помощь 88 сирийцам.

*Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>