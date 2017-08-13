Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Российские военные медики за сутки оказали помощь 88 сирийцам.
*Террористическая организация, запрещена в России
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