МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бойцы сирийской армии провели успешную высадку в тыл боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка. Военнослужащим также удалось разбить крупнейший оплот террористов и освободить несколько поселений.

Наступление развивается

Сирийская армия и союзники продолжают наступление на востоке провинции Хомс. Как отметил РИА Новости сирийский военный источник, ночью десант забросили в тыл ИГ* на двадцать километров к югу от поселения Аль-Кадир. Бойцы правительственной армии продвинулись вглубь еще на двадцать один километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

Правительственные силы также продвинулись на двенадцать километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Там бойцам республики удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить военную технику — три танка (еще два захвачены), 13 вооруженных пулеметами машин, семь заминированных автомобилей. Саперы приступили к обезвреживанию мин и взрывных устройств, установленных боевиками в зданиях и на улицах города.

Ранее сообщалось, что силы САР полностью освободили город Ас-Сухне, занимающий стратегически важное положение на возвышенности у трассы, которая связывает Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Взятие города позволит правительственным силам развить наступление на Дейр-эз-Зор, который уже три года находится в полной осаде.

Ранее в американской коалиции против ИГ* сообщали, что более половины сирийской Ракки — столицы террористической группировки — уже находятся под контролем "Сирийских демократических сил". Полковник Райан Диллон при этом отметил, что темп продвижения союзных сил замедлился, и сопротивление боевиков ужесточилось — за две недели удалось освободить лишь 5% города.

Зоны перемирия

В провинции Хомс действует зона деэскалации. Благодаря режиму прекращения огня военным удалось открыть стратегически важную трассу Хомс-Хама для поезда гражданского транспорта.

На сегодняшний день в Сирии созданы три таких зоны: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамас, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Достигнутые договоренности не касаются боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*. Фиксируются нарушения перемирия, но по большинству как раз в районах, которые находятся под контролем террористов.

Как рассказали в российском Минобороны, к перемирию уже присоединилось более двух тысяч населенных пунктов, 228 вооруженных формирований объявили о прекращении боевых действий.

Секретные встречи

Ранее издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов сообщило, что Россия, США и Израиль в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границе. По сведениям собеседников газеты, встречи прошли в Аммане и в одной из европейских столиц до того, как стало известно о договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии.

От израильской стороны на встречах присутствовали представители МИД, минобороны, внешней разведки "Моссад" и вооруженных сил, США представлял спецпосланник по Сирии Майкл Ратни и представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк, а российскую делегацию возглавил спецспосланник российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, утверждают источники.

По словам израильских чиновников, на переговорах возник спор относительно того, как рассматривать режим перемирия и каким целям он должен послужить. Если Россия и США планируют сделать упор на тактические меры, которые сконцентрированы на борьбе с ИГ*, то Израиль больше беспокоится о влиянии Ирана на послевоенное устройство Сирии.

Как отмечает издание, Тель-Авив попросил у собеседников потребовать вывода из Сирии иранских войск Корпуса стражей исламской революции, ливанского движения "Хезболлах" и шиитских ополченцев. В противном случае, указывают источники, Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой.

* Террористические организации, запрещенные в России.