Порядок в Сирии наведут благодаря российским летчикам, заявил главком ВКС

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии

Истребитель Су-30СМ и бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Порядок в Сирии будет наведен благодаря самоотверженному труду российских летчиков. Об этом в ходе торжеств в подмосковном парке "Патриот" в честь Дня Воздушно-космических сил России заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

В подмосковном парке "Патриот" проходят мероприятия, приуроченные к 105-летию отечественных ВВС.

"И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан", — сказал он.

По словам Бондарева, за столетний период своего существования ВВС достигали успеха благодаря упорному труду и выучке авиаторов.

"Это люди, которые своим ратным трудом, своей самоотверженностью делают историю. Особые поздравления и особое уважение тем, кто сейчас находится в Сирии. Мы в них не сомневаемся и желаем им, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок", — подчеркнул главнокомандующий.

Бондарев также принял участие в церемонии награждения летчиков государственными и ведомственными наградами.

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