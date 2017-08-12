Порядок в Сирии наведут благодаря российским летчикам, заявил главком ВКС

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Порядок в Сирии будет наведен благодаря самоотверженному труду российских летчиков. Об этом в ходе торжеств в подмосковном парке "Патриот" в честь Дня Воздушно-космических сил России заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.
"И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан", — сказал он.
По словам Бондарева, за столетний период своего существования ВВС достигали успеха благодаря упорному труду и выучке авиаторов.
"Это люди, которые своим ратным трудом, своей самоотверженностью делают историю. Особые поздравления и особое уважение тем, кто сейчас находится в Сирии. Мы в них не сомневаемся и желаем им, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок", — подчеркнул главнокомандующий.
Бондарев также принял участие в церемонии награждения летчиков государственными и ведомственными наградами.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>