БЕЙРУТ, 12 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отряд сирийской армии успешно десантировался в тыл боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на границе провинций Хомс и Ракка и освободил несколько поселений, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Сирийская армия и союзные силы успешно продвигаются в сирийской пустыне", — отметил он.

По словам собеседника агентства, операция прошла ночью. Деcант забросили на 20 километров в тыл ИГ* к югу от поселения Аль-Кадир на границе провинций Хомс и Ракка. Сирийские бойцы продвинулись вглубь еще на 21 километр и освободили поселения Хурбет Мекман и Аль-Кадир.

Кроме того, добавил источник, правительственные силы продвинулись на 12 километров к юго-востоку от Ракки и освободили деревню Бир ар-Рахум. Здесь им удалось ликвидировать большое количество террористов и уничтожить три танка, 13 машин, вооруженных пулеметами, семь заминированных автомобилей, а также захватить два танка и несколько артиллерийских установок разного калибра.

Ранее сообщалось, что сирийская армия полностью освободила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс — город Ас-Сухне.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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