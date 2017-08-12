БЕЙРУТ, 12 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне, разбив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Хомс, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс. На данный момент саперы осматривают город на предмет взрывных устройств и мин, которые установили боевики ИГ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, за несколько дней до окончательного штурма части сирийской армии взяли город в полное окружение.

В провинции Хомс действует зона деэскалации. Благодаря режиму прекращения огня ранее была открыта стратегически важная трасса Хомс — Хама.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "двадцатки" в Гамбурге договорились о перемирии в Сирии. На сегодняшний день в стране создано три таких зоны: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Режим прекращения огня не распространяется на на формирования ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*.

Вооруженные группировки на севере Сирии стремятся связаться с Москвой, чтобы договориться об еще одной зоне деэскалации — в Идлибе и южном пригороде Алеппо. Как сообщал глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры по Идлибу продолжаются.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористические организации, запрещены в России

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