Более 600 тысяч сирийских беженцев вернулись в этом году в свои дома

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 600 тысяч перемещенных лиц в Сирии вернулись домой за первые семь месяцев этого года, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

По данным организации, число вернувшихся домой сирийцев в этом году близко к числу вернувшихся в 2016 году (более 685 тысяч человек). Тем не менее, количество новых перемещенных лиц (более 808 тысяч) значительно превышает количество вернувшихся домой, сообщает IOM.

Около 67% из 602 тысяч 759 перемещенных лиц вернулись в провинцию Алеппо, где процесс восстановления мирной жизни стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила провинцию от террористической группировки "Исламское государство"*.

Большинство из вернувшихся в январе-июле в свои дома не покидали Сирию, еще 16% вернулись из Турции, Ливана, Иордании и Ирака.

Всего на данный момент в Сирии находятся более шести миллионов перемещенных лиц, сообщает Международная организация по миграции.

* Запрещенная в России террористическая организация