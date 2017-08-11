МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Совет сирийской провинции Ракка хочет провести встречу с российской стороной для обсуждения будущего одноименного города после освобождения от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), заявил РИА Новости замглавы совета Мухаммад Хиджази.

Он пояснил, что совет Ракки, подчиняющийся оппозиционному "временному правительству Сирии", состоит из "местных жителей". Параллельно функционирует Гражданская ассамблея провинции Ракка, сформированная в апреле отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), ведущих операцию по освобождению Ракки наряду с правительственными войсками Сирии. Предполагалось, что к ассамблее перейдет управление региона после освобождения от ИГ*. Так как сейчас столица провинции, город Ракка, находится под контролем ИГ, ассамблея заседает в городе Айн Иса (Ayn Isa).

Хиджази рассказал, что совет проводит встречу в турецком Газиантепе с представителями США, Нидерландов и Италии об управлении провинцией после ее освобождения от боевиков ИГ*.

"Как административный орган мы подотчетны временному сирийскому правительству, но сейчас наши интересы далеки от него. Мы надеемся, что у нас будет контакт с российской стороной, что мы встретимся с ними в Турции. Необходимо, чтобы было разнообразие, российская сторона очень приветствуется у нас в провинции Ракка… Я как заместитель главы совета прошу встречи с российским спецпосланником или российским послом. Есть много общих проблем, по которым мы можем контактировать, может быть, в рамках решения сирийского конфликта в целом, так как Ракка — это сирийская провинция, а русские — очень заинтересованная сторона", — заявил Хиджази.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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