Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Хомс

БЕЙРУТ, 11 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска и союзные силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) из деревни Ат-Тарфави в ходе наступательной операции на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор "Части наших вооруженных сил продвинулась на востоке провинции Хомс и вернула под свой контроль Ат-Тавафи к востоку от поселения Абу Аль-Улья", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, после ликвидации нескольких боевиков и уничтожения военной техники террористы, сбежав, оставили поселение.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>