Сирийская армия продолжила наступление на востоке провинции Хомс

БЕЙРУТ, 11 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска и союзные силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) из деревни Ат-Тарфави в ходе наступательной операции на востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
По словам источника, после ликвидации нескольких боевиков и уничтожения военной техники террористы, сбежав, оставили поселение.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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