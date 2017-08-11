Россия и Турция рассказали об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по восемь нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Латакия — один, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксированы восемь нарушений в провинциях: Хомс — четыре, Хама — три, Дамаск — один", — сообщается на сайте Минобороны.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

По данным Минобороны, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел две гуманитарные акции в населенном пункте Хатын провинции Алеппо, местные жители которого получили 1,9 тонны продовольственных наборов. Кроме того, в населенный пункт Скандария провинции Хама доставлено 1,7 тонны продуктов питания.

Сообщается, что общий вес гуманитарного груза составил 3,6 тонны, гуманитарную помощь получили более 1,1 тысячи человек. Российские военные медики в ходе гуманитарных акций за сутки оказали медпомощь 493 местным жителям.

Одна гуманитарная акция также была проведена по линии ООН: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

По данным Минобороны, в течение суток было подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Утан. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2161.

Как уточняется, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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