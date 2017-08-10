Коалиция заявила об освобождении от боевиков ИГ* более половины Ракки

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Более половины сирийской Ракки, самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", удалось освободить, заявил журналистам на телебрифинге из Багдада представитель американской коалиции полковник Райан Диллон.

"Более 50% территории города находится под контролем "Сирийских демократических сил", — сказал Диллон. По его словам, продолжаются тяжелые бои — "квартал за кварталом". Он признал, что темп продвижения союзных США сил замедлился, и они встречают более жесткое сопротивление боевиков — за две недели от ИГ* освобождено лишь примерно 5% города.

Представитель президента США в коалиции против "Исламского государства" Бретт Макгерк 20 июля сообщил, что Ракка на 30% освобождена от боевиков, а "Сирийские демократические силы" (SDF) ведут наступление по четырем направлениям.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ*. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.

* Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>