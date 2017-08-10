В Турции объяснили, почему ограничили проезд через КПП на границе с Сирией

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти ограничили проезд через КПП Джильвегёзю в провинции Хатай на границе с Сирией в связи с террористической угрозой с сопредельной стороны, заявил министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкчи в четверг.

"Решение ограничить проезд через КПП Джильвегёзю принято в связи с захватом группой террористов КПП Баб-эль Хава на территории Сирии", — цитирует министра телеканал NTV

Как заявил ранее министр обороны Турции Фикри Ышык, Анкара не исключает проведение военной операции в сирийском регионе Африн, приграничном с провинцией Хатай, в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона. Турция считает силы самообороны сирийских курдов, которые контролируют Африн, террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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