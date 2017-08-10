Сирийская армия отбила атаку ИГ* в Хомсе, убито 80 террористов

БЕЙРУТ, 10 авг — РИА Новости. Сирийская армия отразила в среду мощную атаку боевиков "Исламское государство"* на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Сирийская армия продолжает штурм города Ас-Сухне, где находится крупнейший в провинции Хомс оплот ИГ*. Армия взяла в кольцо террористов и зачистила часть окраины города.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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