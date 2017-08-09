Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата", считает эксперт

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Турция намерена возобновить операцию "Щит Евфрата", считает заведующий отделом политики Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

"Тональность заявлений официальных лиц Турции и президента Эрдогана, а также некоторые доклады аналитических центров, которые плотно занимаются ближневосточными вопросами, говорят о том, что Турция намерена возобновить войсковую операцию "Щит Евфрата", которую она начала в августе прошлого года. Уже почти год исполняется с тех пор, как Турция смогла зачистить определенную территорию на севере Сирии. Вся эта тональность говорит о том, что Турцию не устраивает сложившееся положение вещей, по-прежнему, Турция не обладает стратегической инициативой", — заявил Мавашев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По мнению эксперта, сейчас Турцию волнует ситуация в сирийской провинции Идлиб.

"На самом деле изменилась обстановка в Идлибе, в провинции, находящейся под патронажем турецкой республики. Там те, на кого они ставили – группировка "Ахрар аш–Шам" потеряла все рычали управления и сейчас там усилилась коалиция "Хайат Тахрир аш-Шам", а это значит, что и "Ан-Нусры*", — указал он.

По мнению Мавашева сейчас главной целью для турецкой армии станет Идлиб.

"Но здесь есть определённая сложность. То есть, они хотят в Идлибе усилить позиции своих группировок, тех которые они смогут контролировать, потому что им не нужно, чтобы там оказалась армия Асада. Но мировое общественное мнение вполне возможно выступить против. Сейчас они понимают, что если начнут открытую операцию в Идлибе – это чревато. Соответственно, что на переговорах в Астане основной задачей Турции будет закрепление своей позиции относительно Идлиба и согласование ее с Россией", — добавил он.

* Террористические организации, запрещенные в России

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