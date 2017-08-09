МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов.

Сообщается, что встречи состоялись в иорданской столице Аммане, а также в одной и европейских столиц до того, как стало известно о соглашении России и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступала против соглашения по зонам деэскалации, заявив, что Москва и Вашингтон не обращают должного внимание на необходимость выведения иранских сил из Сирии.

Источники издания, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ведущие дипломаты и представители сил безопасности из Израиля, России и США приняли участие в переговорах. От израильской стороны на встречах присутствовали представители министерства иностранных дел, министерства обороны, израильской внешней разведки "Моссад" и вооруженных сил страны. Американскую сторону представлял спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря Майкл Ратни, а также представитель президента США в коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк. Российскую делегацию возглавлял спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как пишет издание, в Аммане в один и тот же день прошли две встречи по перемирию в Сирии. В первой принимали участие представители Израиля, России и США, где Тель-Авив представил свою позицию Вашингтону и Москве. Вторая встреча проходила между Израилем, США и Иорданией, в ходе которой совпала точка зрения Тель-Авива и Аммана. Через несколько дней представители Израиля, США и РФ встретились в одной из европейских столиц. Как отметил источник издания, в этих переговорах, по сравнению со встречей в Иордании, принимали участие более высокопоставленные представители стран.

Как сообщили израильские чиновники, основной спор касался того, что американцы и русские рассматривали перемирие и создание зон деэскалации в качестве тактических и практических мер по стабилизации ситуации и создания возможности концентрации усилий на борьбе с ИГ* и урегулировании гражданской войны в Сирии. Израиль полагает, что соглашение должно рассматриваться в долгосрочной и стратегической перспективе и фокусироваться на степени иранского влияния в Сирии после окончания войны.

По данным издания, Тель-Авив заявил своим собеседникам, что соглашение должно обеспечить решение проблемы присутствия Ирана на всей территории Сирии. Израильтяне сообщили российской и американской стороне, что те должны потребовать вывода из Сирии иранских войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ливанского движение "Хезболлах" и шиитских ополченцев. В противном случае Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой.

Как сообщил источник издания, Израиль был недоволен заключенным между США и РФ соглашением, так как в нем ни разу не упоминался Иран или "Хезболлах". Также в нем не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии.

Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. По словам российской стороны, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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