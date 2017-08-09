США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ узнали о секретных встречах России, Израиля и США по перемирию в Сирии

06:2809.08.2017
(обновлено: 06:29 09.08.2017)
010813
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Израиль, США и Россия в начале июля провели серию секретных переговоров, на которых обсуждалось перемирие на юге Сирии и создание зон деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах, сообщает издание Haaretz со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов.

Сообщается, что встречи состоялись в иорданской столице Аммане, а также в одной и европейских столиц до того, как стало известно о соглашении России и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступала против соглашения по зонам деэскалации, заявив, что Москва и Вашингтон не обращают должного внимание на необходимость выведения иранских сил из Сирии.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Битва за Идлиб: с кем придется воевать Дамаску после победы над ИГ*

Источники издания, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что ведущие дипломаты и представители сил безопасности из Израиля, России и США приняли участие в переговорах. От израильской стороны на встречах присутствовали представители министерства иностранных дел, министерства обороны, израильской внешней разведки "Моссад" и вооруженных сил страны. Американскую сторону представлял спецпосланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря Майкл Ратни, а также представитель президента США в коалиции против террористической группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк. Российскую делегацию возглавлял спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Как пишет издание, в Аммане в один и тот же день прошли две встречи по перемирию в Сирии. В первой принимали участие представители Израиля, России и США, где Тель-Авив представил свою позицию Вашингтону и Москве. Вторая встреча проходила между Израилем, США и Иорданией, в ходе которой совпала точка зрения Тель-Авива и Аммана. Через несколько дней представители Израиля, США и РФ встретились в одной из европейских столиц. Как отметил источник издания, в этих переговорах, по сравнению со встречей в Иордании, принимали участие более высокопоставленные представители стран.

Освобожденный пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
США готовы обсуждать создание новых зон перемирия в Сирии

Как сообщили израильские чиновники, основной спор касался того, что американцы и русские рассматривали перемирие и создание зон деэскалации в качестве тактических и практических мер по стабилизации ситуации и создания возможности концентрации усилий на борьбе с ИГ* и урегулировании гражданской войны в Сирии. Израиль полагает, что соглашение должно рассматриваться в долгосрочной и стратегической перспективе и фокусироваться на степени иранского влияния в Сирии после окончания войны.

По данным издания, Тель-Авив заявил своим собеседникам, что соглашение должно обеспечить решение проблемы присутствия Ирана на всей территории Сирии. Израильтяне сообщили российской и американской стороне, что те должны потребовать вывода из Сирии иранских войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ливанского движение "Хезболлах" и шиитских ополченцев. В противном случае Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой.

Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
Генштаб рассказал, как Россия обеспечивает режим деэскалации в Сирии

Как сообщил источник издания, Израиль был недоволен заключенным между США и РФ соглашением, так как в нем ни разу не упоминался Иран или "Хезболлах". Также в нем не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии.

Седьмого июля стало известно, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. По словам российской стороны, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
Перейти в фотобанк
Война с терроризмом в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена