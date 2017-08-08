Начальник Генштаба обсудил с коллегой из США зоны деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой Джозефом Данфордом функционирование зоны деэскалации на юго-западе Сирии, сообщает Минобороны России.

"В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской арабской республики", — говорится в сообщении.